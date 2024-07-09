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Дешам: Нет смысла оставлять игрока на поле с неприятными ощущениями, даже если это Мбаппе
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Наставник сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Килиане Мбаппе.
"Мы знали, что дополнительное время (против Португалии - прим.) - это будет для него немного тяжело. Нет смысла оставлять игрока на поле с неприятными ощущениями, даже если это Мбаппе.
Он определенно будет на поле. Мы хотели, чтобы он отдохнул как можно больше. Мы сделали все, что могли, и я убежден, что Килиан в хорошем состоянии. Он сделает все, чтобы выложиться на 110 процентов завтра, как и остальная часть команды", - цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
На счету Мбаппе 1 гол в 4 матчах на чемпионате Европы-2024. Сегодня Франция сыграет с Испанией в 1/2 финала турнира.
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