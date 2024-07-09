Райт: Роналду уже не тянет этот уровень. Жота должен быть разочарован, что не вышел против Франции

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт высказался о выступлении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

"Португалия должна быть очень разочарована этим вылетом хотя бы из-за того, насколько хорош их состав - от защиты до нападения.

Учитывая то, как Роналду сыграл на Евро-2024, каким бы великим он ни был - Жота, несомненно, должен быть разочарован тем, что не смог выйти на поле (в матче против Франции - прим.).

Судя по тому, что я видел, Криштиану уже не тянет этот уровень. Каким бы он ни был хорош, в какой бы форме он ни был, каким бы целеустремленным он ни был, видно, что сейчас он просто не может отправить мяч в сетку, сделать движение, чтобы пробить головой, не может обыграть защитника", - сказал Райт в подкасте Stick to Football.