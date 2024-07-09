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Испания - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинального матча Евро-2024
Испания - Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Всего четыре сборные остались на Евро, и здесь слабых уже точно нет — только самые классные и мощные.
Испания — это атака, быстрые передачи, уйма забитых голов. Франция — вязкость, минимум ошибок и невероятный атлетизм. По сути, это будет битва двух радикально разных стилей футбола. Какой из них окажется эффективнее? В Мадриде верят, что пасы Родри разрежут "Ле Бле"; в Париже — что движение Канте компенсирует все.
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Евро-2024. Полуфинал
9 июля. Мюнхен. "Альянц Арена"
Испания 22:00 Франция
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт
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