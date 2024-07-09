Де ла Фуэнте: Мы знаем, как играть с Францией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о подготовке к матчу 1/2 финала Евро-2024 против Франции.

"Наши игроки хорошо восстановились. Конечно, есть напряжение и стресс. Нам нужно будет преодолеть определенные моменты.

Франция - одна из самых физически подготовленных команд на турнире, но мы знаем, как с ними играть. Мы постараемся продемонстрировать свои сильные стороны.

Мы - уже другая команда. У нас другие идеи - не лучше и не хуже, просто другие. Наш стиль отличается от стиля предыдущей версии сборной. Мы хотели немного изменить его, и я думаю, нам это удалось", - сказал де ла Фуэнте.

Начало встречи - в 22:00, 9 июля.