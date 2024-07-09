ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де ла Фуэнте: Мы знаем, как играть с Францией
Комментарий наставника "Фурии Роха"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Популярное сейчас
- Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
- Григорчук получит существенное усиление в Нефтчи
- Продолжаются поиски марокканских футболистов, пропавших без вести в море
- Криштиану едет домой. Португалия — Франция 0:0, по пенальти 3:5. Видео голов и обзор матча
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО