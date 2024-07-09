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Фоден о Хассельбайнке: Джимми упорно работал с нами над исполнением пенальти после тренировок, на случай, если дело дойдет до этого
Благодаря лучшему исполнению англичане переиграли швейцарцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Гарета Саутгейта находятся в двух шагах от заветного трофея. Фил Фоден признался, что был удивлен тем, насколько уверенно его товарищи по сборной Англии реализовали одиннадцатиметровые в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале против Швейцарии, но сказал, что это свидетельствует о работе, которую они проделали с тренером по атаке Джимми Флойдом Хассельбайнком.
"Я чувствую, что это результат нашей работы на тренировках. Джимми (Флойд Хассельбайнк) упорно работал с нами над исполнением пенальти после тренировок, на случай, если дело дойдет до этого. Так что да, я чувствую, что мы были готовы к этому случаю. Честно говоря, я сам был немного удивлен, увидев пятерых исполнителей, насколько уверенными они были... Если хотите, вы можете держать весь мир на своих плечах, но они были полны уверенности и пробили пенальти, так что я в восторге", - цитирует Фила Фодена BBC.
Добавим, что 10 июля в полуфинале англичане сыграют со сборной Нидерландов. Матч состоится в 22:00 по киевскому времени в Дортмунде.
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