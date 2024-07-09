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BBC извинилась перед Роналду за оскорбительную надпись во время матча со Словенией
Признали свою вину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Корпорация BBC отреагировала на критику в свой адрес после матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении на прошлой неделе.
Напомним, что после показанного промаха португальского нападающего Криштиану Роналду с пенальти на 105-й минуте, на экране трансляции BBC появилась надпись с исковерканным именем португальца: "Misstiano Penaldo" ("Промахтиану Пеналду" в переводе - прим.).
"Подпись была просто задумана как игра слов, которую мы уже много раз делали в аналитических графиках. Никакого оскорбления не было. Мы неоднократно положительно отзывались о Роналду, в том числе, когда перед матчем Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому он один из лучших в истории", – заявили представители BBC.
Португалия покинула Евро на стадии четвертьфинала, уступив Франции (0:0, 3:5 по серии пенальти).
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