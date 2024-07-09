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Шоу: Не понимаю критики в адрес Саутгейта. Он вывел Англию на новый уровень
Спорное для многих заявление
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Англии Люк Шоу поддержал наставника "трёх львов" Гарета Саутгейта.
"Я не понимаю критики. Он многое сделал для страны, для игроков, вывел нас на новый уровень. Ни один тренер не был столь успешен в последнее время.
Мы, игроки, любим его. Он именно тот, кто нам нужен. Он позволяет нам выходить на поле и проявлять себя наилучшим образом.
Он проявил большое доверие, включив меня в состав сборной", - приводит слова латераля "МЮ" BBC.
10 июля Англия сыграет в полуфинале чемпионата Европы-2024 против Нидерландов. Начало - в 22:00 по Киеву.
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