Эммануэль Пети о Килиане Мбаппе: Пока что он не достоин быть капитаном

Сборная Франции дошла до полуфинала Евро-2024, где встретится с Испанией. Несмотря на такой результат, "синие" не впечатляют своей игрой, ведь из трех забитых мячей два из них были автоголы и один с пенальти в исполнении Мбаппе. Победитель чемпионата мира 1998 года Эммануэль Пети раскритиковал Киллиана, заявив, что тот не берет на себя достаточно ответственности на поле.

"Пока что он не достоин быть капитаном. Он не в лучшей форме с начала этого чемпионата Европы. Было уже слишком поздно, когда Килиан был заменен в перерыве экстратайма в четвертьфинале против Португалии. Его надо было заменить максимум через час. Но он будет играть только потому, что соперник в полуфинале называется Испания. Иначе я бы оставил его на скамейке запасных", - цитирует Эммануэля Пети AS.

Добавим, что матч между Испанией и Францией состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.