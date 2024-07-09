ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эммануэль Пети о Килиане Мбаппе: Пока что он не достоин быть капитаном
Бывший футболист раскритиковал соотечественника за выступление на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции дошла до полуфинала Евро-2024, где встретится с Испанией. Несмотря на такой результат, "синие" не впечатляют своей игрой, ведь из трех забитых мячей два из них были автоголы и один с пенальти в исполнении Мбаппе. Победитель чемпионата мира 1998 года Эммануэль Пети раскритиковал Киллиана, заявив, что тот не берет на себя достаточно ответственности на поле.
"Пока что он не достоин быть капитаном. Он не в лучшей форме с начала этого чемпионата Европы. Было уже слишком поздно, когда Килиан был заменен в перерыве экстратайма в четвертьфинале против Португалии. Его надо было заменить максимум через час. Но он будет играть только потому, что соперник в полуфинале называется Испания. Иначе я бы оставил его на скамейке запасных", - цитирует Эммануэля Пети AS.
Добавим, что матч между Испанией и Францией состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
- Черноморец странно расстался с одним из своих лидеров
- Владельцы Черноморца ведут переговоры с потенциальным инвестором
- И смех, и грех. Автогол в матче Нидерланды - Турция стал юбилейным на Евро
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО