Лотар Маттеус прогнозирует победу Франции над Испанией: Вы могли видеть, как они страдали против нас

Бывший футболист Лотар Маттеус спрогнозировал победу Франции над Испанией в сегодняшнем полуфинале чемпионата Европы в Мюнхене. Как всегда, немец в своей еженедельной колонке для Sport Bild в очередной раз поделился прогнозами на решающие поединки и сказал, что несмотря на прекрасную игру испанцев на этом турнире, отсутствие Ле Нормана, Карвахаля и Педри сделает их очень уязвимыми.

"Вы могли видеть, как они страдали против нас (матч против Германии в четвертьфинале) из-за того, что их оборона не была стабильной. Один положительный момент для Испании: в лице Родри они имеют выдающуюся шестерку, а на флангах, конечно, Ямал справа и еще более сильный Уильямс слева, которые опасны сами по себе. Однако им придется столкнуться с чрезвычайно сильной французской обороной. Тео Эрнандес проводит выдающийся турнир слева в защите, а игрок "Баварии" Упамекано показывает, насколько уверенно он играет в центре, когда ему доверяют. Перед ним Канте, который, как и Родри, все еще является первоклассным игроком на своей позиции, организует игру. Атака французов пока что не впечатляет, что почти невероятно, учитывая силу, которую они могут собрать впереди: Мбаппе, Дембеле, Тюрам, Коло Муани, Гризманн, Жиру. Они играют каждый сам за себя, вместо того, чтобы самоотверженно подстраховывать друг друга. Но я хорошо представляю, что с перспективой финала и титула они теперь отложат этот эгоизм в сторону, что сделает их по-настоящему опасными для шатких в обороне испанцев", - пишет в своей колонке Лотар Маттеус, прогнозируя французам минимальную победу.

Добавим, что победитель этой пары встретится с победителем другого полуфинального матча Нидерланды - Англия.