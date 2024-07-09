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Нидерланды – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Добро против зла
Getty Images / Global Images Ukraine
Обычные футбольные болельщики достаточно просты и категоричны в своих предпочтениях: дайте мне силы добра, которые играют в привлекательный атакующий футбол и пытаются быть не просто эффективными, но и эффектными. Потому что силы зла, которые и сами не играют в футбол, и своим соперникам не дают, уже утомили.
Нидерланды на этот раз будут выступать очевидными силами добра. Получится ли у них стать героями для футбольного мира? В реальной жизни добро далеко не всегда берет верх.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 10 июля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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