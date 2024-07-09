Нидерланды – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Обычные футбольные болельщики достаточно просты и категоричны в своих предпочтениях: дайте мне силы добра, которые играют в привлекательный атакующий футбол и пытаются быть не просто эффективными, но и эффектными. Потому что силы зла, которые и сами не играют в футбол, и своим соперникам не дают, уже утомили.

Нидерланды на этот раз будут выступать очевидными силами добра. Получится ли у них стать героями для футбольного мира? В реальной жизни добро далеко не всегда берет верх.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 10 июля.

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