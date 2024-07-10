ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерланды – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Противостояние двух футбольных философий
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на свой неприглядный футбол, команда Гарета Саутгейта все же дошла до финала и теперь от заветного финального матча их отделяет один победный матч. Несмотря на определенные проблемы на групповом этапе, команда Рональда Кумана также здесь и готова давать бой своим антифутбольным оппонентам.
Похожий соперник на этом турнире у них уже был, когда пришлось играть против Франции. Тогда все завершилось вничью, как будет сегодня?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 10 июля.
- Не только футбол. Все самые важные новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Евро-2024. Полуфинал.
10 июля. 22:00. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"
Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги конференций. Высокорейтинговый Жальгирис как угроза Днепру-1, соперники наших конкурентов
- Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
- Нидерланды – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 10.07.24
- Сформированы все пары полуфиналов Евро
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО