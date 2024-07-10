Нидерланды – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Несмотря на свой неприглядный футбол, команда Гарета Саутгейта все же дошла до финала и теперь от заветного финального матча их отделяет один победный матч. Несмотря на определенные проблемы на групповом этапе, команда Рональда Кумана также здесь и готова давать бой своим антифутбольным оппонентам.

Похожий соперник на этом турнире у них уже был, когда пришлось играть против Франции. Тогда все завершилось вничью, как будет сегодня?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 10 июля.

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Евро-2024. Полуфинал.

10 июля. 22:00. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

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