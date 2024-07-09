Пикфорд - о Нидерландах: Мы никогда не сдаемся

Джордан Пикфорд, голкипер сборной Англии, высказался о Нидерландах, соперниках на чемпионате Европы.

"У них свой тип игры и это не изменится. То, как они играют, не влияет на то, как играет наша команда. Мы должны быть лучшими в этот вечер, мы никогда не сдаемся".