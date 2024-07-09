ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пикфорд - о Нидерландах: Мы никогда не сдаемся
Футболист выступил на пресс-конференции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джордан Пикфорд, голкипер сборной Англии, высказался о Нидерландах, соперниках на чемпионате Европы.
"У них свой тип игры и это не изменится. То, как они играют, не влияет на то, как играет наша команда. Мы должны быть лучшими в этот вечер, мы никогда не сдаемся".
Напомним, что матч полуфинала Евро Нидерланды - Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Фридман: Пусть УПЛ определит клуб, который будет готовиться вместо нас сыграть
- Черноморец странно расстался с одним из своих лидеров
- Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
- И смех, и грех. Автогол в матче Нидерланды - Турция стал юбилейным на Евро
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО