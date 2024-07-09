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Время полуфиналов. Стартовые составы на матч Евро-2024 Испания - Франция
Настала пора решающих матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 июня, состоится первый полуфинальный поединок Евро-2024, в котором сойдутся Испания и Франция.
Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.
Испания: Унаи Симон, Начо, Мората, Фабиан Руис, Ольмо, Ляпорт, Родри, Уильямс, Ямаль, Навас, Кукурелья
Франция: Меньян, Т. Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабио, Чуамени, Канте, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани
Напомним, что UA-Футбол проведет
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