ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгейт - о матче против Нидерландов: Мне очень повезло иметь замечательных игроков, мы работаем как команда
Наставник Англии поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил на пресс-конференции накануне матча против Нидерландов в рамках полуфинала Евро-2024.
"Мне очень повезло иметь замечательных игроков, мы работаем как команда, и всегда работали. Мы постоянно анализируем, что мы могли бы сделать лучше.
Но то, как 26 игроков сплотились за последние несколько недель, было особенным, ведь половина команды не имела турнирного опыта".
Напомним, что матч Нидерланды - Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Черноморец официально получил нового главного тренера
- Черноморец странно расстался с одним из своих лидеров
- Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
- Португалия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО