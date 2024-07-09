Саутгейт - о матче против Нидерландов: Мне очень повезло иметь замечательных игроков, мы работаем как команда

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил на пресс-конференции накануне матча против Нидерландов в рамках полуфинала Евро-2024.

"Мне очень повезло иметь замечательных игроков, мы работаем как команда, и всегда работали. Мы постоянно анализируем, что мы могли бы сделать лучше.

Но то, как 26 игроков сплотились за последние несколько недель, было особенным, ведь половина команды не имела турнирного опыта".