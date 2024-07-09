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Первый гол триколор с игры на турнире! Франция открыла счет в полуфинале с Испанией. ВИДЕО
Французы забили на 8-й минуте матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции открыла счет в матче полуфинала Евро-2024 против Испании.
На 8-й минуте встречи Килиан Мбаппе навесил четко с левого фланга на дальнюю штангу - там Коло Муани оторвался от защитников Испании и точно кивнул головой. Симон ничего сделать не смог и просто наблюдал за полетом мяча.
Гол Рандаля стал первым забитым мячом сборной Франции по игре на Евро-2024
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Текущий счет – 0:1 (20-я минута встречи).
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