Первый гол триколор с игры на турнире! Франция открыла счет в полуфинале с Испанией. ВИДЕО

Сборная Франции открыла счет в матче полуфинала Евро-2024 против Испании.

На 8-й минуте встречи Килиан Мбаппе навесил четко с левого фланга на дальнюю штангу - там Коло Муани оторвался от защитников Испании и точно кивнул головой. Симон ничего сделать не смог и просто наблюдал за полетом мяча.

Гол Рандаля стал первым забитым мячом сборной Франции по игре на Евро-2024

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Текущий счет – 0:1 (20-я минута встречи).