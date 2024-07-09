Ямал стал самым молодым игроком в истории полуфиналов ЕВРО

Вингер сборной Испании Ламин Ямал вышел в стартовом составе в матче полуфинала Евро-2024 против Франции.

Таким образом испанец стал самым молодым футболистом, который когда-либо играл в полуфинале чемпионата Европы. Отметим, что Ямалю исполнилось 16 лет и 362 дня.

Интересно, что из-за дисквалификации Дани Карвахаля, на правом фланге сборной Испании вместе с Ямалем действует Хесус Навас. 38-летний ветеран оказался старше отца Ламина, которому 34 года. Разница в возрасте между ними - 7904 дня.