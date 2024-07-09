Два гола за пять минут. Сборная Испании вырывается вперед в полуфинале с Францией. ВИДЕО

Сборная Испании захватила лидерство в полуфинальном матче Евро-2024 против Франции, забив два гола в течение пяти минут в первом тайме.

Безупречный удар Ламина Ямаля произошел на 21-й минуте поединка. Ямаль расшатал Рабьо и пробил из-за пределов штрафной площадки - четко в девятку. Меньян тянулся, но не дотянулся.

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Дани Ольмо выводит Испанию вперед на 24-й минуте этого удивительного матча. Только экватор первого тайма, а мы уже увидели три гола.

Казалось бы, французы отбились после навеса Наваса, однако снаряд отскочил к Ольмо, тот качнул Чуамени и мощно пробил в дальний угол, четко под стойку.