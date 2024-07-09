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Ямал стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы
Ламин установил новый рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник в 22:00 по киевскому времени стартовал матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 Испания против Франции.
Вингер "Барселоны" Ламин Ямал на 21-й минуте поединка
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Таким образом 16-летний футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.
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