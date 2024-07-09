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Французский форвард повторил достижение легендарных Зидана и Платини
Коло Муани забил на 8-й минуте поединка в полуфинале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
9 июля сборные Франции и Испании борются за выход в финал Евро-2024.
Французы вышли вперед благодаря голу Коло Муани, забив на 8-й минуте поединка. Но позже испанцы забили два мяча.
Интересно, что футболист - лишь третий французский игрок, который забил голы как в полуфиналах чемпионата мира, так и чемпионата Европы. Ранее это достижение удавалось Мишелю Платини (1982 и 1984) и Зинедину Зидану (2000 и 2006).
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