Французский форвард повторил достижение легендарных Зидана и Платини

9 июля сборные Франции и Испании борются за выход в финал Евро-2024.

Французы вышли вперед благодаря голу Коло Муани, забив на 8-й минуте поединка. Но позже испанцы забили два мяча.

Интересно, что футболист - лишь третий французский игрок, который забил голы как в полуфиналах чемпионата мира, так и чемпионата Европы. Ранее это достижение удавалось Мишелю Платини (1982 и 1984) и Зинедину Зидану (2000 и 2006).