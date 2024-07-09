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Евро-2024. Испания — Франция 2:1. Ямаль — гений, Фурия идет в финал
Атака победила защиту
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hollandse Hoogte | Maurice van Steen
Сборная Испании вышла в первый для себя финал большого турнира с 2012 года. Эпоха неудач официально позади.
Это был матч высокого качества — особенно если учесть вес матча и давление, которое ощущали футболисты.
Тренер Испании Луис де ла Фуэнте рискнул выпустить на место дисквалифицированного Карвахаля 38-летнего Хесуса Наваса, и уже на старте Мбаппе этим воспользовался, без помех навесив на Коло Муани — 1:0.
До этого Франция еще не забивала на Евро без помощи пенальти и автоголов, да и не пропускала с игры тоже.
Как оказалось — это лишь потому, что "Ле Бле" ранее не сталкивались с Испанией.
3 - Randal Kolo Muani is the 3rd France player to score in both EURO and World Cup semi-finals after Michel Platini (1982 and 1984) and Zinedine Zidane (2000 and 2006). Freedom. pic.twitter.com/mwVf92ZVwL— OptaJean (@OptaJean) July 9, 2024
"Фурия" не тянула с голами в ответ. Сперва 16-летний Ламин Ямаль закрутил мяч в девятку метров с 25-ти, живо напомнив технику и стиль Лео Месси. Ну, а спустя 4 минуты технику и удар в пределах штрафной показал Дани Ольмо.
Два кряду гола подкосили Францию. "Фурия" доминировала до конца тайма, могла еще забить, но защитники блокировали удары Ямаля и Руиса.
Рисунок игры изменился лишь во втором тайме, когда Испания откровенно перешла на оборонительный режим. Контроль мяча если и был, то чтобы потянуть время. Опасности — минимум, ударов — тоже. С другой стороны, команда де ла Фуэнте очень неплохо контролировала соперника.
По сути, два самых опасных шанса Франция имела после угловых — Чуамени и Упамекано пробили очень плохо.
16 - Youngest players in history to score in EURO + World Cup:— OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024
1 - LAMINE YAMAL ???????? (16 years and 362 days).
2 - Pelé ???????? (17 years and 239 days)
3 - Manuel Rosas ???????? (18 years and 93 days)
4 - Gavi ???????? (18 years and 110 days)
Diamond. pic.twitter.com/3u3CET1pTm
В остальном — ну да, Мбаппе бил с острого угла; ну да, Дембеле водился и собирал фолы; классно вошел в игру Барколя. Ну и что? Унаи Симон в четвертьфинале с немцами работал гораздо больше.
Наверное, эта Франция просто не может острее. Повод ли это менять тренера — это теперь решат в Париже. Ну, а Испанию поздравляем. Есть высшая справедливость в том, что самая результативная команда Евро вышла в финал и поборется за трофей. А уж Ямаль — это и подавно что-то сверхъестественное.
1/2 финала Евро-2024. Мюнхен. “Альянц Арена”
Испания — Франция — 2:1
Голы: Ямаль, 21, Ольмо, 25 — Коло Муани, 8
Испания: Симон — Навас (Вивиан, 58), Начо, Ляпорт, Кукурелья — Родри, Фабиан Руис — Ямаль (Ферран Торрес, 90+3), Ольмо (Мерино, 76), Нико Уильямс (Субименди, 90+3) — Мората (Оярсабаль, 76)
Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Канте (Гризманн, 62), Чуамени, Рабьо (Камавинга, 62) — Дембеле (Жиру, 79), Коло Муани (Гризманн, 62), Мбаппе
Предупреждения: Навас, 14, Ямаль, 90+1 — Чуамени, 60, Камавинга, 89
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