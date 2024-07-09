Евро-2024. Испания — Франция 2:1. Ямаль — гений, Фурия идет в финал

Сборная Испании вышла в первый для себя финал большого турнира с 2012 года. Эпоха неудач официально позади.

Это был матч высокого качества — особенно если учесть вес матча и давление, которое ощущали футболисты.

Тренер Испании Луис де ла Фуэнте рискнул выпустить на место дисквалифицированного Карвахаля 38-летнего Хесуса Наваса, и уже на старте Мбаппе этим воспользовался, без помех навесив на Коло Муани — 1:0.

До этого Франция еще не забивала на Евро без помощи пенальти и автоголов, да и не пропускала с игры тоже.

Как оказалось — это лишь потому, что "Ле Бле" ранее не сталкивались с Испанией.

3 - Randal Kolo Muani is the 3rd France player to score in both EURO and World Cup semi-finals after Michel Platini (1982 and 1984) and Zinedine Zidane (2000 and 2006). Freedom. pic.twitter.com/mwVf92ZVwL — OptaJean (@OptaJean) July 9, 2024

"Фурия" не тянула с голами в ответ. Сперва 16-летний Ламин Ямаль закрутил мяч в девятку метров с 25-ти, живо напомнив технику и стиль Лео Месси. Ну, а спустя 4 минуты технику и удар в пределах штрафной показал Дани Ольмо.

Два кряду гола подкосили Францию. "Фурия" доминировала до конца тайма, могла еще забить, но защитники блокировали удары Ямаля и Руиса.

Рисунок игры изменился лишь во втором тайме, когда Испания откровенно перешла на оборонительный режим. Контроль мяча если и был, то чтобы потянуть время. Опасности — минимум, ударов — тоже. С другой стороны, команда де ла Фуэнте очень неплохо контролировала соперника.

По сути, два самых опасных шанса Франция имела после угловых — Чуамени и Упамекано пробили очень плохо.

16 - Youngest players in history to score in EURO + World Cup:



1 - LAMINE YAMAL ???????? (16 years and 362 days).

2 - Pelé ???????? (17 years and 239 days)

3 - Manuel Rosas ???????? (18 years and 93 days)

4 - Gavi ???????? (18 years and 110 days)



Diamond. pic.twitter.com/3u3CET1pTm — OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024

В остальном — ну да, Мбаппе бил с острого угла; ну да, Дембеле водился и собирал фолы; классно вошел в игру Барколя. Ну и что? Унаи Симон в четвертьфинале с немцами работал гораздо больше.

Наверное, эта Франция просто не может острее. Повод ли это менять тренера — это теперь решат в Париже. Ну, а Испанию поздравляем. Есть высшая справедливость в том, что самая результативная команда Евро вышла в финал и поборется за трофей. А уж Ямаль — это и подавно что-то сверхъестественное.

1/2 финала Евро-2024. Мюнхен. “Альянц Арена”

Испания — Франция — 2:1

Голы: Ямаль, 21, Ольмо, 25 — Коло Муани, 8

Испания: Симон — Навас (Вивиан, 58), Начо, Ляпорт, Кукурелья — Родри, Фабиан Руис — Ямаль (Ферран Торрес, 90+3), Ольмо (Мерино, 76), Нико Уильямс (Субименди, 90+3) — Мората (Оярсабаль, 76)

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Канте (Гризманн, 62), Чуамени, Рабьо (Камавинга, 62) — Дембеле (Жиру, 79), Коло Муани (Гризманн, 62), Мбаппе

Предупреждения: Навас, 14, Ямаль, 90+1 — Чуамени, 60, Камавинга, 89