Евро-2024. Испания — Франция 2:1. Ямаль — гений, Фурия идет в финал

Сборная Испании вышла в первый для себя финал большого турнира с 2012 года. Эпоха неудач официально позади.

Это был матч высокого качества — особенно если учесть вес матча и давление, которое ощущали футболисты.

Тренер Испании Луис де ла Фуэнте рискнул выпустить на место дисквалифицированного Карвахаля 38-летнего Хесуса Наваса, и уже на старте Мбаппе этим воспользовался, без помех навесив на Коло Муани — 1:0.

До этого Франция еще не забивала на Евро без помощи пенальти и автоголов, да и не пропускала с игры тоже.

Как оказалось — это лишь потому, что "Ле Бле" ранее не сталкивались с Испанией.

3 - Randal Kolo Muani is the 3rd France player to score in both EURO and World Cup semi-finals after Michel Platini (1982 and 1984) and Zinedine Zidane (2000 and 2006). Freedom. pic.twitter.com/mwVf92ZVwL