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Евро-2024. Испания — Франция 2:1. Ямаль — гений, Фурия идет в финал

ЕВРО-2024

Атака победила защиту

Евро-2024. Испания — Франция 2:1. Ямаль — гений, Фурия идет в финал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hollandse Hoogte | Maurice van Steen

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Испании вышла в первый для себя финал большого турнира с 2012 года. Эпоха неудач официально позади.

Это был матч высокого качества — особенно если учесть вес матча и давление, которое ощущали футболисты.

Тренер Испании Луис де ла Фуэнте рискнул выпустить на место дисквалифицированного Карвахаля 38-летнего Хесуса Наваса, и уже на старте Мбаппе этим воспользовался, без помех навесив на Коло Муани — 1:0.

До этого Франция еще не забивала на Евро без помощи пенальти и автоголов, да и не пропускала с игры тоже.

Как оказалось — это лишь потому, что "Ле Бле" ранее не сталкивались с Испанией.

"Фурия" не тянула с голами в ответ. Сперва 16-летний Ламин Ямаль закрутил мяч в девятку метров с 25-ти, живо напомнив технику и стиль Лео Месси. Ну, а спустя 4 минуты технику и удар в пределах штрафной показал Дани Ольмо.

Два кряду гола подкосили Францию. "Фурия" доминировала до конца тайма, могла еще забить, но защитники блокировали удары Ямаля и Руиса.

Рисунок игры изменился лишь во втором тайме, когда Испания откровенно перешла на оборонительный режим. Контроль мяча если и был, то чтобы потянуть время. Опасности — минимум, ударов — тоже. С другой стороны, команда де ла Фуэнте очень неплохо контролировала соперника.

По сути, два самых опасных шанса Франция имела после угловых — Чуамени и Упамекано пробили очень плохо.

В остальном — ну да, Мбаппе бил с острого угла; ну да, Дембеле водился и собирал фолы; классно вошел в игру Барколя. Ну и что? Унаи Симон в четвертьфинале с немцами работал гораздо больше.

Наверное, эта Франция просто не может острее. Повод ли это менять тренера — это теперь решат в Париже. Ну, а Испанию поздравляем. Есть высшая справедливость в том, что самая результативная команда Евро вышла в финал и поборется за трофей. А уж Ямаль — это и подавно что-то сверхъестественное.

1/2 финала Евро-2024. Мюнхен. “Альянц Арена”

Испания — Франция — 2:1

Голы: Ямаль, 21, Ольмо, 25 — Коло Муани, 8

Испания: Симон — Навас (Вивиан, 58), Начо, Ляпорт, Кукурелья — Родри, Фабиан Руис — Ямаль (Ферран Торрес, 90+3), Ольмо (Мерино, 76), Нико Уильямс (Субименди, 90+3) — Мората (Оярсабаль, 76)

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Канте (Гризманн, 62), Чуамени, Рабьо (Камавинга, 62) — Дембеле (Жиру, 79), Коло Муани (Гризманн, 62), Мбаппе

Предупреждения: Навас, 14, Ямаль, 90+1 — Чуамени, 60, Камавинга, 89

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1 голосов
Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.07.2024 в 00:22
Вважаю, що фінал іспанці перемогли ще в 1/4. Дуже видовищну гру показують, організована і дисциплінована команда, збалансована кожна ланка !
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Комментарии 40
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.07.2024 в 00:22
Вважаю, що фінал іспанці перемогли ще в 1/4. Дуже видовищну гру показують, організована і дисциплінована команда, збалансована кожна ланка !
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.07.2024 в 00:31
только ту победу над гансами долго ещё будут полоскать из-за непенальти на чебурахе
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0
0
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Вarcelinius
10.07.2024 в 00:17
Да здравствует Ямаль, игрок Барселоны! Самый молодой футболист забивший гол на Евро за всю историю. Ура!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.07.2024 в 00:19
один в поле не воет
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.07.2024 в 00:17
завтра нужна победа планокуров, чтобы в финале играли две АТАКУЮЩИЕ команды
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1
0
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Вarcelinius
10.07.2024 в 00:19
Авжеш, Христофор Бонифатьевич.
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0
0
grasshopper1 (Харьков)
10.07.2024 в 00:14
Французы превзошли сами себя и прыгнули выше головы: наконец-то забили с игры
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.07.2024 в 00:12
Заслужена перемога іспанців! Молодці! Ямаль красень просто! Мбаппе мабуть не хотів образити своїх майбутніх іспанських вболівальників, тому обмежився тільки результативною передачею ))) Сьогодні початок матчу мене застав на центральній вулиці Барселони Рамбла. Такої пустої я ще її ніколи не бачив, ніби повимирали всі. ))Тут всі поголовно люблять футбол: і чоловіки і жінки, старші і молодь...Пам'ятаю як їхав в автобусі під час гри Іспанії з італійцями. Старша жінка, ну точно на пенсії вже, дивилась футбол в телефоні )))
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0
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grasshopper1 (Харьков)
10.07.2024 в 00:12
Теперь бритов вынести и в финале посмотрим нормальный футбол
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0
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metall5291 (Kharkiv)
10.07.2024 в 00:14
было бы хорошо.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.07.2024 в 00:09
Симпатизував більше за роху , а темненькі півні хай повертаються на свої галери .
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3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.07.2024 в 00:08
Молодцы Испания!! Показывают самый интересный футбол на этом турнире и обязаны его выиграть! Удачи !!
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5
1
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Вarcelinius
10.07.2024 в 00:12
С победой брат! знп
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1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.07.2024 в 00:15
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.07.2024 в 00:16
 
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Spokoyno (Київ)
10.07.2024 в 00:06
Сталося, як і гадалося Ну не може чемпіон лише ловити суперника на помилках... Потрібно самім щось створювати, як на цьому чемпіонаті продемонструвала фурія роха! Ямал дійсно герой матчу, проте над ударами потрібно постійно працювати!
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
10.07.2024 в 00:06
Коли забив Ямал - десь гірко заплакав Ансу Фаті (бувша надія іспанського футболу) і подумав: "На його місці мав бути я, е@ вашу м@ть".
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.07.2024 в 00:12
"напьёшься - будешь" (с)
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Вarcelinius
10.07.2024 в 00:06
Жабы сделали ошибку, шо не прессинговали испанцев. Против команд такого стиля, как сборная Испании жесткий прессинг в центре поля очень действенен. Они так бы спокойно мяч не катали бы и их выверенная геометрия разрушилась бы. Но шо я со своими мыслями тут... Дешаму ж виднее.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.07.2024 в 00:07
дешам - 00Х из мульта про врунгеля
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Вarcelinius
10.07.2024 в 00:08
Ааааааа... ору блъ... точно-точно
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.07.2024 в 00:18
ну, а про эдди мерфи ты в курсе)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.07.2024 в 00:05
чемп без ярких звёзд. много пенсионеров. есть школьник. много автоголов (уже сравнялись с предыдущим).петухи за 6(!!!) игр только в 6(!!!)-й забили первый (!!!) гол с игры!)))
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Вarcelinius
10.07.2024 в 00:10
Да уж, это уникально конечно. А прикинь, если б они попали в финал с одним забитым мячём с игры? Это был бы полный пздц и приговор Футболу.
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
10.07.2024 в 00:02
Когда последний раз был в Барселоне, то Ла Масия фигурировала в списке достопримечательностей города, как футбольный Хогвартс. Ямал и Ольмо сегодня показали почему это действительно так. Испанцы начали турнир в Берлине и абсолютно справедливо сыграют там и последний матч. Это самая зрелищная команда и болеть за них - это болеть за футбол, а не ту блевотину от англичан и французов.
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metall5291 (Kharkiv)
10.07.2024 в 00:06
100 % согласен. Надеюсь завтра в финал пройдут голландцы.
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.07.2024 в 00:12
Почему голландцы?
 
0
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Andrumas (Düsseldorf)
10.07.2024 в 00:13
Тоже на это очень надеюсь
 
0
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
10.07.2024 в 00:01
Барселініус, ти дзвонив Кунде, щоб він забив?
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metall5291 (Kharkiv)
10.07.2024 в 00:01
Рад победе Испании, за неё и болел. Ямаль, безусловно, гений. Гол просто супер. Дай Бог ему здоровья и большую спортивную биографию.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.07.2024 в 00:19
Підтримую!Якщо продовжить свій розвиток з такою ж динамікою , то його чекає велике майбутнє! Головне, щоб без важких травм! Велика нагрузка на молодий організм...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.07.2024 в 00:25
в школе отдохнёт
 
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
09.07.2024 в 23:59
Чорний варіант для Франції - хреновий варіант))). Та і грати в формі Нью-Йорк Янкі з півником - якось не те).
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Alexad (Кропивницький (Киров)
09.07.2024 в 23:57
Шляпа пролізла і у фінал, це самий трешовий ЧЕ на моїй пам'яті, цей півфінал наприклад, французи імпотенти в атаці, а ці тікітокери взагалі три удари два голи, а то все на своїй половині або в центрі. А там ще завтра "геній" Саутгейт зі своїм автобусом. Швидше би це посміховисько закінчилося.
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2
5
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Вarcelinius
09.07.2024 в 23:59
Танэпызды.
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1
1
metall5291 (Kharkiv)
10.07.2024 в 00:03
Не муч себе, не дивись.
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3
1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
09.07.2024 в 23:57
Іспанія заслужено пройшла далі! Молодці! Майбутні чемпіони!
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6
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Харьковчанин (Харків)
09.07.2024 в 23:57
Справедливо! 2м фіналістом мала би бути Німеччина. Але дурацький посів
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0
3
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Вarcelinius
09.07.2024 в 23:57
Да здравствует ФУТБОЛ! Да здравствует ИСПАНИЯ!
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2
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.07.2024 в 23:55
гуд
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.