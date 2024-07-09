Статистические порталы определились с лучшим игроком полуфинала Евро-2024 Испания - Франция

Сегодня, 9 июля, сборная Испании сыграла против Франции в рамках полуфинала чемпионата Европы-2024.

Лучшим игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал вингер сборной Испании Ламин Ямал. Он получил 7.6 и 7.9 соответственно.

Ламин забил один гол, отдал 79 точных передач, имел успех в шести удачных обводках из 10 и в целом сделал 45 касаний к мячу.

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Самую низкую оценку от статических порталов получил голкипер сборной Франции Майк Меньян, который пропустил два мяча. Sofascore поставил футболисту 6.1, а WhoScored - 5.9.