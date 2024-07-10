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Испания 4 раза играла в финалах ЧЕ. Команда потерпела поражение только в 1984 году
У фурии положительная статистика матчей за трофей турнира
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Justin Setterfield
Национальная команда Испании примет участие уже в пятом финале Евро в своей истории. По этому показателю коллектив уступает только Германии (6).
Трижды сборная завоевала кубок континентального первенства. В 1964-м "фурия роха" победила СССР на домашних соревнованиях (2:1). На турнире 2008 года Испания одолела Германию (1:0), а в 2012-м разгромила Италию (4:0).
Только финал Евро-1984 получился неудачным. Тогда в решающей встрече Франция была сильнее (0:2).
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