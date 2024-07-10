Испания стала второй сборной, которая вышла в финал чемпионата Европы пять раз

Вчера подопечные Луиса де ла Фуэнте создали камбэк и переиграли сборную Франции со счетом 2:1. Это позволило испанцам оказаться в шаге от заветного трофея впервые за последние 12 лет.

Как сообщает Opta Analyst, "Фурия Роха" стала второй сборной, которая вышла в финал чемпионата Европы пять раз. До нее это делала только сборная Германии - 6 раз. Кроме того, испанцы в предыдущих четырех финальных поединках на континентальном первенстве потерпели поражение только в одном (Евро-1984). Также "Фурия Роха" стала первой командой, которая выиграла шесть матчей в одном розыгрыше чемпионата Европы.

Добавим, что Испания 14 июля сыграет в финале с победителем пары Нидерланды - Англия.