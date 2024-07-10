Нидерланды - Англия: кто из футболистов играл за один клуб? Квиз от UA-Футбол

10 июля определится соперник Испании в финале чемпионата Европы – 2024 года. Судьба второй путевки в решающий матч турнира решится в Дортмунде, где встретятся сборные Нидерландов и Англии.

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Перед этой встречей мы вам предлагаем квиз, связанный с нидерландской и английской командами. Будет дано два футболиста: по одному из заявки каждой из этих сборных на Евро-2024. Вам надо ответить, выступала ли та или иная пара игроков за один клуб.