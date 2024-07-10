Хесус Навас стал самым возрастным полевым игроком, сыгравшим в полуфинале на крупных международных турнирах

Вчера Испания оказалась сильнее сборной Франции (2:1) и вышла в финал Евро-2024. Тренер Луис де ла Фуэнте должен был применить некоторые изменения в составе команды в связи с травмой Педри и перебором желтых карточек от Карвахаля и Ле Нормана. В частности, на правом фланге обороны появился опытный защитник Хесус Навас, который 58 минут на поле.

По сообщению Opta Analyst, футболист "Севильи" стал самым возрастным в истории полевым игроком (38 лет 231 день), который вышел в полуфинал крупного международного турнира (Евро/Чемпионат мира). Кроме того, он единственный представитель своей сборной, который участвовал в победном финале Чемпионата мира-2010 (выходил на замену), а также выигрывал Евро-2012, где Хесус Навас сыграл три матча на турнире.

Добавим, что в главном поединке Евро-2024 Испания встретится с победителем пары Нидерланды - Англия.