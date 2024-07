Испания установила рекорд Евро по количеству побед на одном турнире

9 июля, сборная Испании одержала минимальную победу над Францией в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1.

Таким образом, "Фурия Роха" стала первой командой в истории, которая выиграла в шести матчах (против Хорватии, Италии, Албании, Грузии, Германии и Франции) чемпионата Европы, не доводя дело до серии пенальти. Как сообщает Opta, данный показатель - абсолютный рекорд турнира.

В финале Евро Испания сыграет с победителем второй полуфинальной пары - Нидерланды/Англия.

