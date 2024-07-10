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Испания установила рекорд Евро по количеству побед на одном турнире
В финале могут и превзойти своё достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
9 июля, сборная Испании одержала минимальную победу над Францией в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1.
Таким образом, "Фурия Роха" стала первой командой в истории, которая выиграла в шести матчах (против Хорватии, Италии, Албании, Грузии, Германии и Франции) чемпионата Европы, не доводя дело до серии пенальти. Как сообщает Opta, данный показатель - абсолютный рекорд турнира.
В финале Евро Испания сыграет с победителем второй полуфинальной пары - Нидерланды/Англия.
6 - Spain ???????? will play in their first major tournament final (Euro/World Cup) since 2012, becoming the first team to win six matches at a single EURO edition.— OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024
Finalist. #EURO2024 pic.twitter.com/T4wuNvvv6F
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