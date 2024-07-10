Мбаппе - о том, почему играл без маски с Испанией: Она мне надоела

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал причину, почему он играл в полуфинале Евро-2024 против Испании (1:2) без защитной маски.

Напомним, что в первом матче на групповом этапе с Австрией (1:0) звездный форвард получил перелом носа.