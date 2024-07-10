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Мбаппе - о том, почему играл без маски с Испанией: Она мне надоела
Невыносимый эксперимент
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал причину, почему он играл в полуфинале Евро-2024 против Испании (1:2) без защитной маски.
Напомним, что в первом матче на групповом этапе с Австрией (1:0) звездный форвард получил перелом носа.
"Мне надоела маска. Мы приняли это решение перед матчем. Я спросил у врача, могу ли я сыграть без нее, и он сказал мне, что я могу делать то, что захочу", — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
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