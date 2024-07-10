Куман перед матчем с Англией: Нам понадобится идеальная игра, чтобы победить

Сборная Нидерландов столкнулась с задержками в перелетах накануне встречи с Англией на Евро-2024, но Рональд Куман уверяет, что его игроки хорошо отдохнули. "Оранжевые" должны были отправиться со своей тренировочной базы в Вольфсбурге в Дортмунд, но эти планы были нарушены из-за блокировки на маршруте, что привело к отмене рейса. Вместо этого Куман и его команда вылетели в Дортмунд и прибыли в свой отель во вторник вечером. Это будет четвертая встреча между этими двумя командами на крупном турнире, где и Англия, и Нидерланды выигрывали по одному разу. За последние девять поединков между собой на всех турнирах "три льва" побеждали лишь раз, но Куман ожидает, что противостояние с ними будет очень тяжелым.

"Мы знаем, что между этими двумя командами нет большой разницы, по моему мнению, шансы 50 на 50, но нам понадобится идеальная игра, чтобы победить. Мы знаем, что они имеют много индивидуальных качеств, но обе команды действительно сильны, и это будет хорошая борьба. Англии пришлось играть дополнительное время в последней игре (против Швейцарии), поэтому, возможно, это может иметь значение на последних стадиях матча. Мы остро атакуем, мы сконцентрированы и с нетерпением ждем хороший матч против них", - цитирует Рональда Кумана bein Sports.

Добавим, что поединок между этими сборными состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.