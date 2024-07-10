Сборная Испании приблизилась к рекорду результативности на чемпионатах Европы всех всех времен

Испанцы забили на нынешнем Евро уже 13 голов. Это повторение национального рекорда, установленного на прошлом ЧЕ и на один гол лучше показателей чемпионских турниров 2008 и 2012 годов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Больше в течение одного чемпионата Европы смогла забить только великая сборная Франции образца 1984 года с Мишелем Платини во главе.

За прошедшие 40 лет на этот рекорд посягали неоднократно (в том числе и следующие поколения Les Bleus), но всякий раз останавливались за один мяч до цели.

Покорится ли эта вершина нынешней сборной Испании? Узнаем после воскресного финала.