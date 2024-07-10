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Сборная Испании приблизилась к рекорду результативности на чемпионатах Европы всех всех времен
Много забивают
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанцы забили на нынешнем Евро уже 13 голов. Это повторение национального рекорда, установленного на прошлом ЧЕ и на один гол лучше показателей чемпионских турниров 2008 и 2012 годов.
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Больше в течение одного чемпионата Европы смогла забить только великая сборная Франции образца 1984 года с Мишелем Платини во главе.
За прошедшие 40 лет на этот рекорд посягали неоднократно (в том числе и следующие поколения Les Bleus), но всякий раз останавливались за один мяч до цели.
Покорится ли эта вершина нынешней сборной Испании? Узнаем после воскресного финала.
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