Тони Кроос: Я не буду смотреть полуфинальные матчи Евро

5 июля сборная Германии уступила в четвертьфинале Испании (1:2) и прекратила участие на континентальном первенстве. Эта игра также стала последней для полузащитника Тони Крооса, который принял завершить футбольную карьеру. Недавно в своем подкасте "Einfach mal Luppen" немец заявил, что не будет смотреть полуфинальные матчи Евро, а также сравнил вылет своей сборной с финалом Лиги чемпионов 2012 года, который он проиграл на "Альянц Арене" в составе "Баварии".

"Я не буду смотреть полуфинальные матчи Евро, потому что не будет игр высшего качества, чем матч между Германией и Испанией в четвертьфинале. Как и в случае с "Баварией", мечта о домашнем титуле была разрушена поражением. Автобусное путешествие было для меня очень длинным. Разочарование было невероятным, но вы не просто сидите в тишине в течение трех часов, но и ведете приятные разговоры", - цитирует Тони Крооса Marca.

Добавим, что немецкий полузащитник принял участие в четырех розыгрышах чемпионата Европы, где наивысшим достижением были полуфиналы на Евро-2012 (проигрыш итальянцам) и Евро-2016 (проигрыш французам).