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Ольмо: Мне все равно, с кем Испания сыграет в финале - с Англией или Нидерландами
Для хавбека нет разницы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
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