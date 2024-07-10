Ольмо: Мне все равно, с кем Испания сыграет в финале - с Англией или Нидерландами

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал выход "Фурии Рохи" в финал Евро-2024 после победы над Францией (2:1).

"Теперь мы действительно близки. Остался один шаг. У нас невероятная команда — мы так усердно работаем, чтобы добиться всего этого. Прежде всего, мы заслуживаем быть в этом финале. Мы провели замечательный матч. Мне все равно, с кем нам предстоит встретиться — с Англией или Нидерландами", - приводит слова Ольмо пресс-служба УЕФА.

Второй полуфинал Евро-2024 между Англией и Нидерландами состоится 10 июля, в 22:00 по киевскому времени.