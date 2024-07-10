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Мбаппе: Моё выступление на Евро - это провал. Теперь поеду в отпуск, а затем начну новую жизнь
С мыслями о новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе критически оценил свою игру на чемпионате Европы-2024 и рассказал о дальнейших планах.
"В футболе ты либо хорош, либо нет. Я не был хорош. Моё выступление на Евро - это провал. Я хотел стать чемпионом Европы…
Теперь поеду в отпуск, хорошо отдохну, это пойдет мне на пользу, а потом буду готовиться начать новую жизнь. Нужно многое сделать", - цитирует Мбаппе журналист Фабрицио Романо.
Напомним, в полуфинале Евро Франция потерпела минимальное поражение от Испании со счетом 1:2.
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