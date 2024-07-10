Мбаппе: Моё выступление на Евро - это провал. Теперь поеду в отпуск, а затем начну новую жизнь

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе критически оценил свою игру на чемпионате Европы-2024 и рассказал о дальнейших планах.

"В футболе ты либо хорош, либо нет. Я не был хорош. Моё выступление на Евро - это провал. Я хотел стать чемпионом Европы…

Теперь поеду в отпуск, хорошо отдохну, это пойдет мне на пользу, а потом буду готовиться начать новую жизнь. Нужно многое сделать", - цитирует Мбаппе журналист Фабрицио Романо.