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Даниэль Вивиан по поводу свиста в сторону Кукурельи: Я считаю, что это позор. Ни один игрок не заслуживает такого
Испанский футболист встал на защиту своего партнера по команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании победила Францию в полуфинале и впервые за 12 лет вышли в финал чемпионата Европы. И сделали они это во "враждебной" атмосфере в Мюнхене, где многие немецкие болельщики свистели в адрес Марка Кукурельи каждый раз, когда он касался мяча. Местные фанаты помнят тот спорный момент в дополнительное время против Испании, когда мяч попал в руку защитнику в своей штрафной площадке. Некоторые до сих пор считают, что арбитр Энтони Тейлор должен был назначить пенальти в ворота Германии. После победы Испании в полуфинале Даниэль Вивиан повысил голос, защищая своего товарища по команде в микст зоне.
"Я считаю, что это позор. Ни один игрок не заслуживает такого. Я считаю, что прийти на футбольное поле и освистывать кого-то - это неуважение к тому, кто выполняет свою работу", - цитирует Даниэля Вивиана Marca.
Напомним, что финальный поединок Евро-2024 состоится 14 июля в 22:00 на "Олимпийском стадионе" в Берлине.
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