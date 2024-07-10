Даниэль Вивиан по поводу свиста в сторону Кукурельи: Я считаю, что это позор. Ни один игрок не заслуживает такого

Сборная Испании победила Францию в полуфинале и впервые за 12 лет вышли в финал чемпионата Европы. И сделали они это во "враждебной" атмосфере в Мюнхене, где многие немецкие болельщики свистели в адрес Марка Кукурельи каждый раз, когда он касался мяча. Местные фанаты помнят тот спорный момент в дополнительное время против Испании, когда мяч попал в руку защитнику в своей штрафной площадке. Некоторые до сих пор считают, что арбитр Энтони Тейлор должен был назначить пенальти в ворота Германии. После победы Испании в полуфинале Даниэль Вивиан повысил голос, защищая своего товарища по команде в микст зоне.

"Я считаю, что это позор. Ни один игрок не заслуживает такого. Я считаю, что прийти на футбольное поле и освистывать кого-то - это неуважение к тому, кто выполняет свою работу", - цитирует Даниэля Вивиана Marca.

Напомним, что финальный поединок Евро-2024 состоится 14 июля в 22:00 на "Олимпийском стадионе" в Берлине.