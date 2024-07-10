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Ямаль потроллил Рабьо после победы над Францией на Евро-2024
Ответил результативным действием
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании одержала минимальную победу над национальной командой Франции (2:1) в полуфинале чемпионата Европы-2024.
Одним из голов в этом поединке отметился Ламин Ямаль. После финального свистка 16-летний испанский вингер подошёл к камере и прокричал: "Поговори теперь, поговори теперь!".
Судя по всему, эта фраза была адресована хавбеку сборной Франции Адриену Рабьо, который в предматчевом интервью сказал, что "если Ямал хочет сыграть в финале - ему придется сделать больше, чем то, что он делал до сих пор".
На счету Ямаля один гол и три результативных передачи в 6 матчах в текущем розыгрыше Евро.
???? "Speak now, speak now!"— Football España (@footballespana_) July 9, 2024
Lamine Yamal sends a clear message to Adrien Rabiot, after helping Spain to victory over France at #EURO2024.pic.twitter.com/aTiNNdNPzQ
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