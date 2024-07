Ямаль потроллил Рабьо после победы над Францией на Евро-2024

Сборная Испании одержала минимальную победу над национальной командой Франции (2:1) в полуфинале чемпионата Европы-2024.

Одним из голов в этом поединке отметился Ламин Ямаль. После финального свистка 16-летний испанский вингер подошёл к камере и прокричал: "Поговори теперь, поговори теперь!".

Судя по всему, эта фраза была адресована хавбеку сборной Франции Адриену Рабьо, который в предматчевом интервью сказал, что "если Ямал хочет сыграть в финале - ему придется сделать больше, чем то, что он делал до сих пор".

На счету Ямаля один гол и три результативных передачи в 6 матчах в текущем розыгрыше Евро.

