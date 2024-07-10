Мики Ван де Вен о Букайо Саку: Мы дважды играли друг против друга. Это игрок с отличными качествами

Сегодня состоится поединок между Нидерландами и Англией, где победитель выйдет в финал Евро. Перед игрой защитник "оранжевых" Мики Ван де Вен заявил, что был бы рад еще одному матчу против Букайо Саки в среду в Дортмунде.

"Я знаю Саку, конечно, по "Арсеналу" в Премьер-лиге. Мы дважды играли друг против друга. Это игрок с отличными качествами. Впрочем, играть мне или нет - решать тренеру сборной. Я не против защищаться, поэтому я защитник. Конечно, мы предпочитаем владеть мячом, и это то, что мы надеемся сделать против англичан. Так что им придется больше бегать. Нас ждет матч очень высокого уровня. Англия также имеет много качественных игроков. Но на этом чемпионате Европы вы видите, что они играют очень осторожно в защите", - цитирует Мики Ван де Вена Algemeen Dagblad.

Добавим, что победитель этой пары в финале встретится со сборной Испании.