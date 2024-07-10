Испания рискует остаться без капитана в финале Евро из-за нелепого инцидента с охранником

Испания минимально обыграла Францию (2:1) в полуфинале чемпионата Европы-2024.

Во время празднования испанцев после матча на поле выбежал болельщик и направился к футболистам. В попытке задержать фаната один из стюардов подскользнулся и в падении снёс Альваро Морату. После этого капитан "Фурии Рохи" схватился за правое колено и начал хромать.

Как сообщает Marca, Мората может пропустить финал Евро-2024. Впрочем, точная информация о состоянии здоровья нападающего будет известна после прохождения медицинского обследования.

Напомним, что в решающем поединке Испания сыграет с победителем пары Нидерланды/Англия.