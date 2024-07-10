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Испания рискует остаться без капитана в финале Евро из-за нелепого инцидента с охранником
Не часто такое происходит
Getty Images/Global Images Ukraine
Испания минимально обыграла Францию (2:1) в полуфинале чемпионата Европы-2024.
Во время празднования испанцев после матча на поле выбежал болельщик и направился к футболистам. В попытке задержать фаната один из стюардов подскользнулся и в падении снёс Альваро Морату. После этого капитан "Фурии Рохи" схватился за правое колено и начал хромать.
Как сообщает Marca, Мората может пропустить финал Евро-2024. Впрочем, точная информация о состоянии здоровья нападающего будет известна после прохождения медицинского обследования.
Напомним, что в решающем поединке Испания сыграет с победителем пары Нидерланды/Англия.
El de seguridad se ha cargado a Morata. pic.twitter.com/HAzaCNjcKu— Ibai (@IbaiLlanos) July 9, 2024
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