Пикфорд: Англия продолжает бороться и находить пути к победе - это искусство

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о выступлении команды на чемпионате Европы-2024.

"Нам снова пришлось серьезно пободаться (чтобы одолеть Швейцарию - прим.) но в этом и заключается суть футбольного турнира: ни одна игра не бывает лёгкой. После нее наступило большое облегчение.

Наш командный дух? Нет слов, чтобы описать это. Наш менталитет: "никогда не сдавайся". И мы продолжаем бороться, находить пути к победе, а это само по себе искусство", - приводит слова Пикфорда пресс-служба УЕФА.

10 июля Англия сыграет против Нидерландов во втором полуфинальном матче Евро. Начало матча - в 22:00 по Киеву.