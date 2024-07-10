Тренер сборной Нидерландов - о Саутгейте: Мы очень хорошо знаем друг друга

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о наставнике Англии Гарете Саутгейте перед матчем полуфинала Евро-2024.

"Мы оба опытные тренеры, но Гарет имеет больше опыта на этом посту, чем я", - сказал Куман. "Мы очень хорошо знаем друг друга, и наши команды играли несколько раз друг против друга. Мы делали это четыре или пять лет назад в полуфинале Лиги наций - будем надеяться, что мы получим тот же результат - победу 3:1".