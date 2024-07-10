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Тренер сборной Нидерландов - о Саутгейте: Мы очень хорошо знаем друг друга
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о наставнике Англии Гарете Саутгейте перед матчем полуфинала Евро-2024.
"Мы оба опытные тренеры, но Гарет имеет больше опыта на этом посту, чем я", - сказал Куман. "Мы очень хорошо знаем друг друга, и наши команды играли несколько раз друг против друга. Мы делали это четыре или пять лет назад в полуфинале Лиги наций - будем надеяться, что мы получим тот же результат - победу 3:1".
Напомним, что матч Нидерланды - Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.
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