Тренер сборной Нидерландов рассказал, отличается ли подготовка команды к полуфиналу Евро от других матчей

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о том, отличается ли подготовка команды к полуфиналу Евро-2024 от других матчей.

"Нет, большой разницы нет. Конечно, у нас было меньше дней на подготовку, но у нас не было дополнительного времени, как в Англии против Швейцарии. Физически команда действительно сильная. Мы очень сконцентрированы, и мы с нетерпением ждем хорошей игры".

Напомним, что матч Нидерланды - Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.