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Тренер сборной Нидерландов рассказал, отличается ли подготовка команды к полуфиналу Евро от других матчей
Нет, большой разницы нет (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о том, отличается ли подготовка команды к полуфиналу Евро-2024 от других матчей.
"Нет, большой разницы нет. Конечно, у нас было меньше дней на подготовку, но у нас не было дополнительного времени, как в Англии против Швейцарии. Физически команда действительно сильная. Мы очень сконцентрированы, и мы с нетерпением ждем хорошей игры".
Напомним, что матч Нидерланды - Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.
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