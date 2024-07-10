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Нидерланды - Англия: Известны стартовые составы на матч полуфинала Евро-2024
Старт - в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10 июля, в 22:00 по киевскому времени состоится матч Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.
Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:
Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Мален, Гакпо, Депай.
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Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Мейну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.
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