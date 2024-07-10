Быстрый гол дальним ударом. Нидерланды открыли счет в полуфинале Евро с Англией. ВИДЕО

10 июля проходит второй полуфинальный матч Евро-2024, в котором Нидерланды играют с Англией.

Не успели команды привыкнуть к полю и сопернику, как Хави Симонс открыл счет – на 7-й минуте протянул мяч и уже в падении дал метров с 20-22-х!

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Очень классный удар получился, который Пикфорд не вытянул – 1:0 для Нидерландов на самом старте матча.