Кейн заработал спорный пенальти. Кейн реализовал пенальти. Нидерланды - Англия 1:1. ВИДЕО

10 июля проходит второй полуфинальный матч Евро-2024, в котором Нидерланды играют с Англией.

Не успели команды привыкнуть к полю и сопернику, как Хави Симонс открыл счет – на 7-й минуте протянул мяч и уже в падении дал метров с 20-22-х! 1:0.

Впрочем, радовались голландцы недолго. Немецкий рефери Феликс Звайер с помощью ВАР усмотрел фол на Кейне (довольно спорный), и сам пострадавший идеально реализовал пенальти.

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1:1 на 18-й минуте и веселая игра.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.