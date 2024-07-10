ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн заработал спорный пенальти. Кейн реализовал пенальти. Нидерланды - Англия 1:1. ВИДЕО
Веселое у нас начало матча
Getty Images/Global Images Ukraine
10 июля проходит второй полуфинальный матч Евро-2024, в котором Нидерланды играют с Англией.
Не успели команды привыкнуть к полю и сопернику, как Хави Симонс открыл счет – на 7-й минуте протянул мяч и уже в падении дал метров с 20-22-х! 1:0.
Впрочем, радовались голландцы недолго. Немецкий рефери Феликс Звайер с помощью ВАР усмотрел фол на Кейне (довольно спорный), и сам пострадавший идеально реализовал пенальти.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
1:1 на 18-й минуте и веселая игра.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
Популярное сейчас
- Нидерланды – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- ФК Ужгород объявил об объединении с ФК СХИ
- Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
- Нидерланды - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Евро-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО