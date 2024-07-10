Евро-2024. Нидерланды – Англия 1:2. Парни Саутгейта на характере вырывают победу

Англия за период этого чемпионата Европы сильно убаюкала всех футбольных болельщиков и прогнозировать игру сборной "трех львов", наверное, самая легкая задача, которую только можно себе представить. Осторожный футбол с игрой от соперника, трусость и никаких рисков: мы уже привыкли к такой Англии, однако сколько бы ни лилось критики, они уже в полуфинале, а значит все работает.

Все это на фоне интересных Нидерландов, которых возможно и не назовешь невероятно атакующим коллективом, зато они сбалансированы и умеют задавать темп любому сопернику. С такими начальными данными мы подходили к этой игре и каково же было удивление всех, когда мы увидели, что англичане могут и умеют играть в хороший футбол.

В стартовых составах обеих сборных обошлось без сюрпризов, разве что в Англии в стартовом составе многие ожидали Люка Шоу, но он появился сразу после перерыва, поэтому прощаем Гарета за такое решение.

Начался этот матч немного нервно и в момент, когда команды еще даже не привыкли друг к другу, полетела длинная передача со своей половины поля Нидерландов, после которой Хави Симонс обокрал Деклана Райса и пробил из-за пределов штрафной площадки из-под Уокера. Удар получился настолько же точным, насколько и красивым. 1:0, Джордан Пикфорд не справился с этим выстрелом и команда Саутгейта замерла.

С другой стороны, замерли они ненадолго, ведь после пропущенного гола не опустили головы, а полетели сравнивать и делать это так, как еще не делали ни разу на этом Евро: агрессивно, уверенно и систематично. Несколько ударов от Гарри Кейна и после одного из таких главный арбитр Феликс Цваер назначил пенальти. Достаточно спорный эпизод, однако основания для назначения такого наказания были: Дюмфрис не сыграл в мяч, выставил ногу в направлении Кейна и в итоге его нога встретилась с соперником. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал нападающий "Баварии" и это 1:1!

После этого последовал взаимный обмен опасными моментами, но с явным преимуществом англичан. Фил Фоден был чрезвычайно близок к тому, чтобы вывести свою команду вперед: сначала он с нескольких метров обошел и откатил мяч в направлении ворот, лишь на линии круглого остановил Дюмфрис, частично реабилитировавшись за пенальти. А через несколько минут дальний удар от Фодена попал в штангу.

Нидерланды ответили ударом головой после углового, снова Дюмфрис среди главных действующих лиц, мяч после его удара полетел в перекладину. Но на этом от команды Рональда Кумана все, в основном контроль и опасность была от Англии, с такими итогами команды ушли на перерыв. Уже на второй тайм Куман выпустил на поле Вегхорста с явным прицелом на усиление атаки и присутствия в чужой штрафной площадке.

Атакующий потенциал англичан во второй половине встречи немного упал, частично это произошло и из-за осторожной игры от соперников, поскольку ребята Кумана начали играть ниже в обороне, постоянно блокируя возможные зоны для забеганий и передач. Особо опасных моментов в начале тайма мы не увидели, только в середине второй половины Нидерланды снова заработали стандарт, после подачи с которого пробивал по воротам Вирджил ван Дейк, однако его удар отразил Пикфорд. Да и вообще, если "оранье" и летели в атаки, то пользовались именно навесами, а как без них, если в атаке Ваут Вегхорст?

Со временем преимущество команды Кумана только росло, хотя опасных моментов оставалось мало, просто их оппоненты вообще фактически не могли подойти к воротам Вербрюггена так, как они это делали в первом тайме. Хотя с одного момента команда Саутгейта сразу придумала гол, после прострела от Уокера точно завершил атаку ударом в ближний угол Сака, однако арбитр сразу зафиксировал офсайд. После этого мы увидели двойную замену от англичан: вместо Кейна и Фодена вышли Уоткинс и Палмер.

И как оказалось, именно эти две замены стали ключевыми. Уже за несколько минут до финального свистка Палмер нашел передачей в штрафной Уоткинса, а тот с разворота решил сразу пробивать, а не обыгрывать или играть как-то осторожно. Великолепное решение: мяч полетел точно в дальний угол Вербрюггена между ног защитнику, 1:2 и на то, чтобы сравнять счет, Нидерландам банально не хватило времени.

Стоит признать, что сегодня Англия была гораздо интереснее, увереннее и смелее, чем обычно, хотя это все равно далеко от того уровня, который показывает условная Испания, соперник англичан в финале. От того будет еще более интересно посмотреть за решающим матчем. "Три льва" снова в финале, в прошлый раз в шаге от трофея их остановили итальянцы, удастся ли Саутгейту наконец выиграть трофей?

Евро-2024. Полуфинал.

Стадион: "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд)

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Нидерланды — Англия 1:2

Голы: Симонс (7) — Кейн (18, с пенальти), Уоткинс (90+1)

Нидерланды: Вербрюгген — Дюмфрис (Зиркзе, 90+4), де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс (Бробби, 90+4), Рейндерс — Мален (Вегхорст, 46), Депай (Верман, 35), Гакпо

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи — Сака (Конса, 90+3), Мейну (Галлахер, 90+3), Райс, Триппьер (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллингем — Кейн (Уоткинс, 81)

Предупреждения: Дюмфрис (17), ван Дейк (87), Симонс (90+1) — Беллингем (72), Сака (86)