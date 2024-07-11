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Симонс - лучший игрок матча полуфинала Евро Нидерланды - Англия по версии статистических порталов
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
10 июля Англия победила сборную Нидерландов в рамках полуфинала чемпионата Европы-2024.
Лучшим игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Хави Симонс. Он получил 7.7 и 7.6 соответственно.
Хави за 89 минут забил один гол, отдал 33/38 (87%) точных передач, преуспел в пяти удачных обводках и сделал 53 касания мяча.
Самую низкую оценку от статических порталов получил голландец Ваут Вегхорст. Sofascore поставил футболисту 6.3, а WhoScored - 5.9.
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