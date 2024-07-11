Три льва снова в финале. Нидерланды – Англия 1:2. Обзор матча и видео голов

"Оранжевые" открыли счет еще в дебюте первого тайма, но уже скоро британская команда сравняла счет благодаря неоднозначному пенальти.

На 35-й минуте Мемфис Депай получил травму и досрочно покинул поле. "Летучие голландцы" реже били по воротам (6-9, 3-4 в створ), но обе сборные создавали максимум остроты в этих моментах.

Три льва лучше контролировали мяч (владение 60%, 636 пасов) и почти не нарушали правила (6-11 по фолам). Подопечные Саутгейта больше хотели победить. Об этом также свидетельствует статистика офсайдов (4-1) и один отмененный гол.

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Смотрите обзор матча 1/2 финала. Нидерланды – Англия

Дортмунд. Сигнал Идуна Парк

Нидерланды – Англия 1:2

Голы: Симонс, 7 – Кейн, 18 (п), Уоткинс, 90+1