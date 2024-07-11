ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три льва снова в финале. Нидерланды – Англия 1:2. Обзор матча и видео голов
Подопечные Саутгейта оформили волевую победу
Getty Images_
"Оранжевые" открыли счет еще в дебюте первого тайма, но уже скоро британская команда сравняла счет благодаря неоднозначному пенальти.
На 35-й минуте Мемфис Депай получил травму и досрочно покинул поле. "Летучие голландцы" реже били по воротам (6-9, 3-4 в створ), но обе сборные создавали максимум остроты в этих моментах.
Три льва лучше контролировали мяч (владение 60%, 636 пасов) и почти не нарушали правила (6-11 по фолам). Подопечные Саутгейта больше хотели победить. Об этом также свидетельствует статистика офсайдов (4-1) и один отмененный гол.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 1/2 финала. Нидерланды – Англия
Дортмунд. Сигнал Идуна Парк
Голы: Симонс, 7 – Кейн, 18 (п), Уоткинс, 90+1
Популярное сейчас
- Кейн заработал спорный пенальти. Кейн реализовал пенальти. Нидерланды - Англия 1:1. ВИДЕО
- Нидерланды – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Испания рискует остаться без капитана в финале Евро из-за нелепого инцидента с охранником
- Достойные наследники Хави и Иньесты. Испания - Франция 2:1. Видео голов и обзор матча
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО