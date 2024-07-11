Англия с Саутгейтом во второй раз победила в полуфинале ЧЕ. В 1996-м он не забил пенальти в ½

"Три льва" 4 раза выступали на стадии ½. В 1968 году коллектив уступил Югославии, пропустив единственный мяч на 86-й минуте. На Евро-1996 сборная встречалась с Германией. После счёта 1:1 футболисты начали серию пенальти.

Игроки реализовали все пять попыток. Шестым от Англии пробивал Гарет, но не смог переиграть голкипера. "Бундестим" своего шанса не упустил.

3 года назад команда одолела на данном этапе Данию и Кейн также забил (2:1, овертайм).