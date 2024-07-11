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Куман: Заслуживали дополнительное время. Мы провели отличный чемпионат
Тренер Нидерландов прокомментировал поражение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Путь "оранжевых" на ЧЕ закончился в полуфинале. Рональд Куман считает, что его подопечные заслуживали на овертайм.
"Англия создавала нам проблемы в средней линии в первом тайме. Нам не удавалось контролировать то, как они действовали между линиями благодаря Беллингему и Фодену. Мы добавили еще одного полузащитника и после этого игра стала более равной.
У меня ощущение, что последние 20 или 25 минут мы выглядели более свежими, однако они забили отличный гол. Таков футбол. Возможно, мы заслуживали дополнительное время, но что есть, то есть. Мы можем гордиться нашими игроками и национальной командой, поскольку провели отличный чемпионат”, – сказал наставник.
"Летучие голландцы" проиграли второй раз на этом турнире.
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