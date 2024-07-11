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Саутгейт: Когда ты гордый англичанин и делаешь что-то для страны, но получаешь критику, это тяжело
Наставник Англии – о победе над Нидерландами
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Гарет Саутгейт поделился впечатлениями после виктории в полуфинале.
“Мы играли очень хорошо. Матч был сложный, нам приходилось менять свой подход, особенно к игре в обороне. Постоянно приходилось адаптироваться и футболисты принимали хорошие решения. Концовка получилась особенной и стала наградой за то, что команда отдает себя делу".
"Главное, что все игроки готовы выйти. Нам показалось, что снижается давление из-за нехватки сил. Олли Уоткинс умеет прессинговать и делать рывки за спину защитникам. Мы почувствовали, что настал подходящий момент, чтобы попробовать такой вариант. Я очень рад, что Олли получил свою минуту славы.
Мы все хотим, чтобы нас любили, не правда ли? Когда ты гордый англичанин и делаешь что-то для своей страны, но не чувствуешь взаимности и получаешь критику, это тяжело. Возможность отпраздновать второй выход финала – это нечто особенное”, – сказал тренер.
Саутгейт во второй раз вывел сборную в финал Евро.
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