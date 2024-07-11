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Нидерланды проиграли пятый полуфинал ЧЕ. В единственном победном матче на этой стадии отмечался Куман
Неутешительная статистика оранжевых
Getty Images / Global Images Ukraine
В 1976 году команда Королевства уступила 1/2 Чехословакии (1:3), в 1992-м – Дании (2:2, 4-5 по пенальти).
Также коллектив потерпел поражение на этом этапе от Италии на ЧЕ-2000 (0:0, 1:3) и Португалии на Евро-2004 (1:2).
Лишь на континентальном первенстве 1988 года Нидерланды пробились в финал. В ½ оранжевые одержали волевую победу над Германией, а Рональд Куман сравнял счет с 11-метровой отметки.
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