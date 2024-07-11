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Добро против Зла, четкие против вариативных. Главные тенденции полуфиналов Евро-2024

ЕВРО-2024
Обновлено

"Десятки" и звезды просыпаются

Добро против Зла, четкие против вариативных. Главные тенденции полуфиналов Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Некоторые тенденции полуфиналов Евро-2024 продолжали тенденции всего турнира, некоторые - противоречили. Да и в целом, наверное, слишком претенциозно говорить о тенденциях по сумме всего двух матчей. И все же поговорить есть о чем.

Чувствуют запах трофея

Четвертьфиналы и полуфиналы нынешнего Евро были более интересными, более качественными по игре, более интенсивными по скорости, чем второй и третий туры группового турнира и 1/8 финала. Да, матчи вроде Франция - Португалия до сих пор снятся в страшных снах, да и в обоих полуфиналах было много стерильных минут, но прогресс очевиден.

Прежде всего, в каждом из полуфиналов забито по три мяча. Гораздо больше, чем в среднем на турнире (2.28 за матч). Также в обоих полуфиналах команды нередко развивали скорости, которых во втором и третьем турах и в 1/8 финала мы и близко не видели.

Англия и Франция в полуфинале создали больше и бегали больше, чем в любом другом своем матче на турнире. Кое-кто даже скажет - больше, чем во всех других на турнире вместе взятых. Испания создавала на своем уровне. Нидерланды создали меньше, чем в 1/8 финала и в четвертьфинале, но ведь забили, попали в каркас ворот, вратарь соперника отбивал.

Более того, начинали все рано. В 1/8 и 1/4 финала первые таймы были откровенно слабыми, сонными. Лишь во вторых таймах команды начинали просыпаться. До перерыва на тех стадиях вместе было забито семь мячей, после - 20. В полуфинале же до перерыва было забито пять, после - один. Все наоборот.

Причина? Она ясна, на поверхности. Финал турнира близок, команды чувствуют запах трофея и бросают все силы на поле. Килиан Мбаппе даже выбросил свою маску и играл без нее. Все выкладываются на полную.

Добро против Зла, четкие против вариативных. Главные тенденции полуфиналов Евро-2024 - изображение 1

Драма как обязанность

Все же хочется немного остудить эйфорию. В целом полуфинальные матчи вовсе не были блестящими. Испания и Франция нанесли на двоих всего 15 ударов по воротам, Нидерланды и Англия - 16. По xG каждый из матчей не дотянул даже до двух. Вторые таймы обоих были крайне скудными на моменты. Команды бегали, но будто забыли о воротах.

Положительное впечатление создало привычное для турнира присутствие драмы. Франция и Нидерланды начали свои матчи очень мощно, забили до десятой минуты, но в итоге пропустили по два мяча и ушли с поля побежденными. Причем голландцы пропустили на 90-ой минуте. То есть в полуфинале состоялись два камбека и решающий гол в концовке. Абсолютно в духе турнира.

Предлагают ли букмекеры общую ставку на драму в финале?

Звезды продолжают просыпаться

Уже в четвертьфинале было заметно некое пробуждение остро и справедливо критикуемых звезд. В полуфинале оно продолжилось. Тот же Мбаппе сделал ассист, Альваро Мората выдал первое результативное ТТД с первого тура - также ассист. Харри Кейн заработал пенальти и реализовал его, звезда сборной Нидерландов Хави Симонс перехватил мяч и красиво забил.

Забила и сверхновая звезда. Ламин Ямаль за считанные дни до 17-тилетия стал самым молодым автором гола в истории Евро. Да еще и каким красивым ударом!

Да и те, кто не отличились результативным ТТД, были близки. Фил Фоден попадал в каркас ворот, другой его удар голландцы еле выцарапали с линии ворот. Букайо Сака совершил прорыв в эпизоде с пенальти, а также забил гол, отмененный из-за совсем небольшого офсайда. Усман Дембеле, возможно, играл неразумно, но точно активно - 16 "кроссов" в штрафную.

Вместе с тем, часть звезд в полуфинале так и не проснулась либо же вновь заснула. После своего ударного начала Мбаппе исчез. Кейн в целом отыграл не лучшим образом, и более того - его замена забила победный гол. Джуд Беллингем, Коди Гакпо и Мемфис Депай не нанесли ни одного удара по воротам. Антуана Гризманна и Оливье Жиру будто и вовсе не было на турнире.

"Десятки" просыпаются

В футболе вообще и Евро-2024 в частности казалось, что центральные атакующие полузащитники, "десятки", ушли в небытие. Но вдруг они начали просыпаться. Симонса в групповом турнире ставили на фланг, где он выглядел слабо, затем передвинули в центр, под форвардом, и он заиграл. Забил в полуфинале. Забил и Дани Ольмо, гораздо более "десятка", чем Педри.

Добро против Зла, четкие против вариативных. Главные тенденции полуфиналов Евро-2024 - изображение 2

Фодена Гарет Саутгейт пытается перемещать ближе к центру, в полуфинале он играл практически "десятку" и впервые на турнире был весьма активен. Дважды был близок к голу.

Куда прорвался Сака и откуда бил перед тем, как мяч отскочил к Кейну, и тот заработал пенальти? С входа в штрафную, где также работает "десятка". С какой позиции забил свой гол Ямаль? Из-за пределов штрафной по центру. Туда, куда может прийти и опорник, но и "десятка".

А вот кто избавляется от "десятки" - страдает. На большинстве крупных турниров Дидье Дешам использовал Гризманна правильно - как "десятку" или второго форварда. На двух он тыкал его на фланг - на предыдущем и нынешнем Евро. Результат - эти турниры стали худшими для Антуана и всей сборной Франции в каденции Дешама.

Вариативность или узкая специализация?

В полуфинале появилась новая тенденция. Менять вариативных игроков, появляющихся на 2-3 позициях, на игроков с четким амплуа. Принесла ли она успех? Неясно. "Четкий" Коло Муани вместо вариативного Тюрама, "четкий" Дембеле вместо вариативного Гризманна вроде бы оживили Францию, а вариативный Баркола вместо Коло Муани и Гризманн вместо чистого опорника Канте - усыпили.

Нидерланды? Чистый опорник Феерман вместо вариативного Депая, чистый форвард Вегхорст вместо форварда/вингера Малена. Что это принесло? Явное улучшение после крайне неудачной второй половины первого тайма, доминирование во втором тайме, но почти без опасных моментов и в итоге пропущенный и поражение.

Гол голландцев забил вариативный игрок Симонс, победный англичан - более вариативный Уоткинс, заменивший чистого форварда Кейна. Вариативный Сака, превратившийся на этом Евро в правого и левого защитника/латераля, активно поучаствовал в первом голе. Вариативные много двигающиеся Ольмо и Ямаль забили, вариативный Мората ассистировал.

Выходит, что выход на поле игроков с четким амплуа приносит дивиденды, но локальные, временные. А постоянное, не временное, доверие вариативным игрокам приносит итоговый успех.

Так полезны замены в атаке, или нет?

Одна из главных тенденций нынешнего Евро - положительное влияние замен на атаку и просто в атаке. Как между матчами, так и во время матчей. Однако в полуфиналах с этой тенденцией не все было ясно.

Подтвердила ее Англия. Саутгейт не побоялся заменить во втором тайме Кейна и Фодена - и их сменщики Коул Палмер и Олли Уоткинс сделали победный гол. Причем Уоткинс забил такой важный мяч на своей 29-ой минуте на турнире.

Добро против Зла, четкие против вариативных. Главные тенденции полуфиналов Евро-2024 - изображение 3

Подтвердила ли Франция полезность замен в атаке? Вот здесь неясно. Судите сами. С начала матча чистый вингер Дембеле вышел вместо полузащитника Гризманна, а чистый форвард Коло Муани - вместо играющего и на фланге Тюрама. Результат - мощнейшее начало, один из лучших отрезков "Ле Бле" на турнире, гол Коло Муани. Но исчезновение уже к 21-ой минуте.

Второй тайм французы начали активно, Унаи Симону пришлось отбивать два удара. Но вдруг Дешам меняет центрфорварда Коло Муани на полузащитника Баркола - и на этом удары в створ ворот Симона в матче закончились. Через 16 минут Дешам вернул центрфорварда на поле (Жиру), но это ничего не изменило.

Нидерланды на 35-ой минуте выпустили опорника вместо форварда (Феерман-Депай), а на 46-ой - центрфорварда Вегхорста вместо форварда/вингера Малена. Одна на атаку, одна - на оборону. И Рональд Куман заявил о проблемах в средней линии до выхода Феермана и равной игре после. Равной-то равной, и даже с доминированием "оранье", но почти без опасных моментов.

Испания? Ольмо еще в 1/4 финала заменил менее атакующего Педри. Дани забил тогда, забил и сейчас. А ныне интересно другое. Луис Де Ла Фуэнте держал Ямаля и Уильямса на поле до добавленного времени. И его сборная уверенно удержала победу. В четвертьфинале же он заменил обоих гораздо раньше, выпустив вместо Уильямса опорника - и Испания отползла назад, в итоге пропустив.

Что выходит из полуфиналов, так это полезность сохранения своего тактического стиля, схемы, пути. Англия играла активнее, но не изменила ни стартовый состав, ни тактическую схему. Испания вообще ничего не меняла. А вот Франция выходом Дембеле, Коло Муани, Баркола изменила очень многое, как и Нидерланды - выходом Феермана и Вегхорста. Результат? Очевиден.\

Добро против Зла, четкие против вариативных. Главные тенденции полуфиналов Евро-2024 - изображение 4

Добро и Зло вместе

Дешама и Саутгейта очень сильно замучили разговорами о плохой игре их команд. Первый даже предложил тем, кому скучно, идти смотреть что-то другое. Но, похоже, критика все же задела обоих. Поскольку оба в полуфинале отыграли несколько иначе. Активнее, интенсивнее, более открыто, чем до этого. Вот только результаты получились разные. Хотя разные ли?

Франция начала очень мощно, атакующе, забила. И после гола, своего первого на турнире с игры, играла активно, могла забить еще. Но вдруг пропустила свой первый гол с игры на турнире и второй в целом, а очень быстро - еще один. Также с игры. И уже не вернулась, хотя и выиграла матч по ударам по воротам и по угловым.

Англия в первом тайме играла открыто, интенсивно, довольно много создала. Несомненно ее лучший тайм на турнире. Но сыграла его лишь вничью. Во втором тайме она отыграла уныло, отошла в оборону. Пробила по воротам лишь дважды. Однако этот тайм выиграла.

Выходит, отказ от своей привычной унылой игры пошел во вред этим сборным, а возвращение к ней принесло Англии победу?

Финал Испания - Англия уже объявили борьбой Бога с Дьяволом, Добра со Злом, Светлой Стороны с Темной. Заявляют, что победа англичан станет адом, гибелью футбола. Но стала ли такой победа Греции на Евро-2004, Португалии на Евро-2016? Да и будет ли победа Испании означать победу Добра и Света, если 20 из 24-ех сборных на этом турнире играли уныло, зло, темно?

Атакующая и оборонительная игра в футболе постоянно идут рука об руку и будут идти. В принципе, борьба между ними и является квинтэссенцией футбола. И в победе любой из них ничего решающего в плане жизни футбола нет. Футбол будет жить в любом случае.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.