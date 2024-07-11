Добро против Зла, четкие против вариативных. Главные тенденции полуфиналов Евро-2024

Некоторые тенденции полуфиналов Евро-2024 продолжали тенденции всего турнира, некоторые - противоречили. Да и в целом, наверное, слишком претенциозно говорить о тенденциях по сумме всего двух матчей. И все же поговорить есть о чем.

Чувствуют запах трофея

Четвертьфиналы и полуфиналы нынешнего Евро были более интересными, более качественными по игре, более интенсивными по скорости, чем второй и третий туры группового турнира и 1/8 финала. Да, матчи вроде Франция - Португалия до сих пор снятся в страшных снах, да и в обоих полуфиналах было много стерильных минут, но прогресс очевиден.

Прежде всего, в каждом из полуфиналов забито по три мяча. Гораздо больше, чем в среднем на турнире (2.28 за матч). Также в обоих полуфиналах команды нередко развивали скорости, которых во втором и третьем турах и в 1/8 финала мы и близко не видели.

Англия и Франция в полуфинале создали больше и бегали больше, чем в любом другом своем матче на турнире. Кое-кто даже скажет - больше, чем во всех других на турнире вместе взятых. Испания создавала на своем уровне. Нидерланды создали меньше, чем в 1/8 финала и в четвертьфинале, но ведь забили, попали в каркас ворот, вратарь соперника отбивал.

Более того, начинали все рано. В 1/8 и 1/4 финала первые таймы были откровенно слабыми, сонными. Лишь во вторых таймах команды начинали просыпаться. До перерыва на тех стадиях вместе было забито семь мячей, после - 20. В полуфинале же до перерыва было забито пять, после - один. Все наоборот.

Причина? Она ясна, на поверхности. Финал турнира близок, команды чувствуют запах трофея и бросают все силы на поле. Килиан Мбаппе даже выбросил свою маску и играл без нее. Все выкладываются на полную.

Драма как обязанность

Все же хочется немного остудить эйфорию. В целом полуфинальные матчи вовсе не были блестящими. Испания и Франция нанесли на двоих всего 15 ударов по воротам, Нидерланды и Англия - 16. По xG каждый из матчей не дотянул даже до двух. Вторые таймы обоих были крайне скудными на моменты. Команды бегали, но будто забыли о воротах.

Положительное впечатление создало привычное для турнира присутствие драмы. Франция и Нидерланды начали свои матчи очень мощно, забили до десятой минуты, но в итоге пропустили по два мяча и ушли с поля побежденными. Причем голландцы пропустили на 90-ой минуте. То есть в полуфинале состоялись два камбека и решающий гол в концовке. Абсолютно в духе турнира.

Предлагают ли букмекеры общую ставку на драму в финале?

Звезды продолжают просыпаться

Уже в четвертьфинале было заметно некое пробуждение остро и справедливо критикуемых звезд. В полуфинале оно продолжилось. Тот же Мбаппе сделал ассист, Альваро Мората выдал первое результативное ТТД с первого тура - также ассист. Харри Кейн заработал пенальти и реализовал его, звезда сборной Нидерландов Хави Симонс перехватил мяч и красиво забил.

Забила и сверхновая звезда. Ламин Ямаль за считанные дни до 17-тилетия стал самым молодым автором гола в истории Евро. Да еще и каким красивым ударом!

Да и те, кто не отличились результативным ТТД, были близки. Фил Фоден попадал в каркас ворот, другой его удар голландцы еле выцарапали с линии ворот. Букайо Сака совершил прорыв в эпизоде с пенальти, а также забил гол, отмененный из-за совсем небольшого офсайда. Усман Дембеле, возможно, играл неразумно, но точно активно - 16 "кроссов" в штрафную.

Вместе с тем, часть звезд в полуфинале так и не проснулась либо же вновь заснула. После своего ударного начала Мбаппе исчез. Кейн в целом отыграл не лучшим образом, и более того - его замена забила победный гол. Джуд Беллингем, Коди Гакпо и Мемфис Депай не нанесли ни одного удара по воротам. Антуана Гризманна и Оливье Жиру будто и вовсе не было на турнире.

"Десятки" просыпаются

В футболе вообще и Евро-2024 в частности казалось, что центральные атакующие полузащитники, "десятки", ушли в небытие. Но вдруг они начали просыпаться. Симонса в групповом турнире ставили на фланг, где он выглядел слабо, затем передвинули в центр, под форвардом, и он заиграл. Забил в полуфинале. Забил и Дани Ольмо, гораздо более "десятка", чем Педри.

Фодена Гарет Саутгейт пытается перемещать ближе к центру, в полуфинале он играл практически "десятку" и впервые на турнире был весьма активен. Дважды был близок к голу.

Куда прорвался Сака и откуда бил перед тем, как мяч отскочил к Кейну, и тот заработал пенальти? С входа в штрафную, где также работает "десятка". С какой позиции забил свой гол Ямаль? Из-за пределов штрафной по центру. Туда, куда может прийти и опорник, но и "десятка".

А вот кто избавляется от "десятки" - страдает. На большинстве крупных турниров Дидье Дешам использовал Гризманна правильно - как "десятку" или второго форварда. На двух он тыкал его на фланг - на предыдущем и нынешнем Евро. Результат - эти турниры стали худшими для Антуана и всей сборной Франции в каденции Дешама.

Вариативность или узкая специализация?

В полуфинале появилась новая тенденция. Менять вариативных игроков, появляющихся на 2-3 позициях, на игроков с четким амплуа. Принесла ли она успех? Неясно. "Четкий" Коло Муани вместо вариативного Тюрама, "четкий" Дембеле вместо вариативного Гризманна вроде бы оживили Францию, а вариативный Баркола вместо Коло Муани и Гризманн вместо чистого опорника Канте - усыпили.

Нидерланды? Чистый опорник Феерман вместо вариативного Депая, чистый форвард Вегхорст вместо форварда/вингера Малена. Что это принесло? Явное улучшение после крайне неудачной второй половины первого тайма, доминирование во втором тайме, но почти без опасных моментов и в итоге пропущенный и поражение.

Гол голландцев забил вариативный игрок Симонс, победный англичан - более вариативный Уоткинс, заменивший чистого форварда Кейна. Вариативный Сака, превратившийся на этом Евро в правого и левого защитника/латераля, активно поучаствовал в первом голе. Вариативные много двигающиеся Ольмо и Ямаль забили, вариативный Мората ассистировал.

Выходит, что выход на поле игроков с четким амплуа приносит дивиденды, но локальные, временные. А постоянное, не временное, доверие вариативным игрокам приносит итоговый успех.

Так полезны замены в атаке, или нет?

Одна из главных тенденций нынешнего Евро - положительное влияние замен на атаку и просто в атаке. Как между матчами, так и во время матчей. Однако в полуфиналах с этой тенденцией не все было ясно.

Подтвердила ее Англия. Саутгейт не побоялся заменить во втором тайме Кейна и Фодена - и их сменщики Коул Палмер и Олли Уоткинс сделали победный гол. Причем Уоткинс забил такой важный мяч на своей 29-ой минуте на турнире.

Подтвердила ли Франция полезность замен в атаке? Вот здесь неясно. Судите сами. С начала матча чистый вингер Дембеле вышел вместо полузащитника Гризманна, а чистый форвард Коло Муани - вместо играющего и на фланге Тюрама. Результат - мощнейшее начало, один из лучших отрезков "Ле Бле" на турнире, гол Коло Муани. Но исчезновение уже к 21-ой минуте.

Второй тайм французы начали активно, Унаи Симону пришлось отбивать два удара. Но вдруг Дешам меняет центрфорварда Коло Муани на полузащитника Баркола - и на этом удары в створ ворот Симона в матче закончились. Через 16 минут Дешам вернул центрфорварда на поле (Жиру), но это ничего не изменило.

Нидерланды на 35-ой минуте выпустили опорника вместо форварда (Феерман-Депай), а на 46-ой - центрфорварда Вегхорста вместо форварда/вингера Малена. Одна на атаку, одна - на оборону. И Рональд Куман заявил о проблемах в средней линии до выхода Феермана и равной игре после. Равной-то равной, и даже с доминированием "оранье", но почти без опасных моментов.

Испания? Ольмо еще в 1/4 финала заменил менее атакующего Педри. Дани забил тогда, забил и сейчас. А ныне интересно другое. Луис Де Ла Фуэнте держал Ямаля и Уильямса на поле до добавленного времени. И его сборная уверенно удержала победу. В четвертьфинале же он заменил обоих гораздо раньше, выпустив вместо Уильямса опорника - и Испания отползла назад, в итоге пропустив.

Что выходит из полуфиналов, так это полезность сохранения своего тактического стиля, схемы, пути. Англия играла активнее, но не изменила ни стартовый состав, ни тактическую схему. Испания вообще ничего не меняла. А вот Франция выходом Дембеле, Коло Муани, Баркола изменила очень многое, как и Нидерланды - выходом Феермана и Вегхорста. Результат? Очевиден.\

Добро и Зло вместе

Дешама и Саутгейта очень сильно замучили разговорами о плохой игре их команд. Первый даже предложил тем, кому скучно, идти смотреть что-то другое. Но, похоже, критика все же задела обоих. Поскольку оба в полуфинале отыграли несколько иначе. Активнее, интенсивнее, более открыто, чем до этого. Вот только результаты получились разные. Хотя разные ли?

Франция начала очень мощно, атакующе, забила. И после гола, своего первого на турнире с игры, играла активно, могла забить еще. Но вдруг пропустила свой первый гол с игры на турнире и второй в целом, а очень быстро - еще один. Также с игры. И уже не вернулась, хотя и выиграла матч по ударам по воротам и по угловым.

Англия в первом тайме играла открыто, интенсивно, довольно много создала. Несомненно ее лучший тайм на турнире. Но сыграла его лишь вничью. Во втором тайме она отыграла уныло, отошла в оборону. Пробила по воротам лишь дважды. Однако этот тайм выиграла.

Выходит, отказ от своей привычной унылой игры пошел во вред этим сборным, а возвращение к ней принесло Англии победу?

Финал Испания - Англия уже объявили борьбой Бога с Дьяволом, Добра со Злом, Светлой Стороны с Темной. Заявляют, что победа англичан станет адом, гибелью футбола. Но стала ли такой победа Греции на Евро-2004, Португалии на Евро-2016? Да и будет ли победа Испании означать победу Добра и Света, если 20 из 24-ех сборных на этом турнире играли уныло, зло, темно?

Атакующая и оборонительная игра в футболе постоянно идут рука об руку и будут идти. В принципе, борьба между ними и является квинтэссенцией футбола. И в победе любой из них ничего решающего в плане жизни футбола нет. Футбол будет жить в любом случае.

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